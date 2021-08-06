Kahta'da yeni yollar yapılıyor
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Kahta'da yeni yollar yapılıyor

Kahta'da yeni yollar yapılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kahta Belediyesi, eski Adıyaman yolu olarak bilinen Arikent yolunda 15 metre genişliğinde yeni yol çalışmalarına başladı.

Kahta Belediyesi, eski Adıyaman yolu olarak bilinen Arikent yolunda 15 metre genişliğinde yeni yol çalışmalarına başladı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Kurban Bayramı'ndan önce başlanan Güney-Batı çevre yolunun Kahta-Adıyaman ana yoluna bağlantısını tamamlayacak olan Arikent deresi direk geçiş yolunun çalışmalarına başlatıldı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, "Toprak Mahsulleri Ofisi'nden itibaren başladığımız güney-batı çevre yolumuzun devamı olan Arikent deresi geçişindeki mevcut dar yolun yerine, imar planında yer alan 15 metre genişliğinde direk geçişi sağlayacak olan yeni yol çalışmamız başladı. Bu bölgede yoğun olarak kullanılan ve eski Adıyaman yolu olarak adlandırılan Arikent deresi yolunun dar olması, iki aracın yan yana geçememesi ve keskin virajlı olması dolaysıyla halkımızı büyük ölçüde mağdur ediyordu. Halkımızın bu mağduriyetini gidermek ve şehir içi trafik yoğunluğunu hafifletmek için çalışmalarımıza başladık. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kahta'da yeni yollar yapılıyor
Kahta'da yeni yollar yapılıyor
Kahta'da yeni yollar yapılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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