Kahta'da otomobilin çarptığı yaya yaranladı
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Kahta'da otomobilin çarptığı yaya yaranladı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

27.12.2019 17:20 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:36
Kahta'da otomobilin çarptığı yaya yaranladı

'ın ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, Karşıyaka Mahallesi İbni Mirza parkı önünde yolun karşısına geçmeye çalışan 'ye (75) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Çelebi, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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