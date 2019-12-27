Kahta'da otomobilin çarptığı yaya yaranladı

27.12.2019 17:20 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:36

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, Karşıyaka Mahallesi İbni Mirza parkı önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Çelebi'ye (75) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Çelebi, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA