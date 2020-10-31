Kahta'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Kahta'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

31.10.2020 21:09 | Son Güncelleme: 31.10.2020 21:13
Kahta'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Fırat Koç yönetimindeki 02 AAP 180 plakalı otomobil ile Mehmet Kelepçe'nin kullandığı 02 KH 625 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Lefiye Kent ve Yusuf Çoban yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu bildirildi. 


Kahta'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kahta'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kahta'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / KAHTA (Adıyaman)

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