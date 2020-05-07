Kahta'da bozuk yollar yenileniyor
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Kahta'da bozuk yollar yenileniyor

Kahta'da bozuk yollar yenileniyor
07.05.2020 12:21 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:21

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Kahta'nın daha modern bir hale gelmesi için yoğun kullanılan ve kullanıma elverişli olmayan cadde ve sokakların sağlam alt yapısı ile birlikte sil baştan yenilediklerini söyledi.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Kahta'nın daha modern bir hale gelmesi için yoğun kullanılan ve kullanıma elverişli olmayan cadde ve sokakların sağlam alt yapısı ile birlikte sil baştan yenilediklerini söyledi.

Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Kahta'nın çeşitli bölgelerinde yol çalışmalarını başlattıklarını belirterek, "Yavuz Selim Mahallesi'nde ve yaklaşık bin 500 metre uzunluk, 20 metre genişliğindeki Filistin Caddesi, Menderes Mahallesi Hacıbey İlköğretim Okulu önünden geçen bin metre uzunluğundaki 9032 nolu sokak, Fırat ve Karşıyaka Mahallesi'ni birbirine bağlayan, Fırat Mahallesi İstiklal caddesinden başlayıp, Karşıyaka Mahallesi Gazi Caddesine kadar uzanan ve yaklaşık 1000 metre uzunluğunda 11 metre genişliğindeki Mehmet Akif Ersoy Caddesindeki yolların yenilenmesi için alt yapı çalışmalarına başlanıldı.

Girne Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde yeni açılan ve alt yapısı tamamlanan çevre yolu ise ilk etapta 300 metre uzunluğunda 20 metre genişliğinde olarak kısa süre içerisinde sıcak asfalt çalışmalarına başlanılacak.

Halkımızın mağdur olduğu ilçemizdeki bozuk cadde ve sokaklarımızda başlattığımız yol çalışmalarımızın ilçemize ve mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah'ın izniyle söz verdiğimiz bütün projelerimizi imkanlarımız dahilinde Kahta'mıza kazandıracağız. Rabbim hizmet İçin çıktığımız bu yolda, bizleri halkımıza mahcup bırakmasın" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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