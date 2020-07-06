Kahta'da Badem Ticaret Merkezi çalışmaları sürüyor
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Kahta'da Badem Ticaret Merkezi çalışmaları sürüyor

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Baden Ticaret Merkezi'nin kurulması için çalışmalar sürüyor.

Kahta'da Badem Ticaret Merkezi çalışmaları sürüyor
06.07.2020 17:56 | Son Güncelleme: 06.07.2020 17:59

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Baden Ticaret Merkezi'nin kurulması için çalışmalar sürüyor.

Yıllık badem üretiminin büyük bir payını karşılayan Kahta, üretim ve işlemenin yanı sıra kurulacak ticaret merkezi ile badem borsasında lokomotif şehir olması amaçlanıyor.

Kaymakam Saadettin Doğan tarafından bizzat yürütülen fizibilite çalışmaları yapılan ikinci toplantıyla devam etti.

Badem Ticaret Merkezi ile Kahta'da badem üretimine ek olarak ticaretinin de önemli bir seviyeye geleceğini ifade eden Kaymakam Saadettin Doğan, "Geçen hafta Gaziantep'e yaptığımız ziyaret kapsamında Fıstık Ticaret Merkezi ile ilgili önemli raporlar aldık. Bu modele uygun bir şekilde Türkiye'de ilk olacak 'Badem Ticaret Merkezi'nin kurulması ile ilçemiz yeni bir vizyona kavuşacak. Üretim, işleme ve bir de ticari faaliyetleri de ilçemizde yöneterek bu sektörde marka şehir olacağımıza inanıyorum. Bu kapsamda çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Ben bu vesileyle bu faaliyetleri yürüten tüm kurum amirlerimize, ilgili kişi ve kuruluşlara vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum" dedi.

Badem Ticaret Merkezi ile ilgili Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan başkanlığında düzenlene toplantıya Ak Parti Kahta İlçe Başkanı Bedir Yeni, Kahta Ziraat Odası Başkanı Rüştü Turanlı, Kahta Sert Kabuklu Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım ve Tarım Kredi Birliği Kahta Sert Kabuklu Meyve İşletmesi Müdürü Faruk Özbey katıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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