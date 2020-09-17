Kahta'da 21 yıl sonra Ülkü Ocakları açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kahta'da 21 yıl sonra Ülkü Ocakları açıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesine 21 yıl sonra Ülkü Ocakları Başkanlığı açıldı.

Kahta'da 21 yıl sonra Ülkü Ocakları açıldı
17.09.2020 12:05 | Son Güncelleme: 17.09.2020 12:09

Adıyaman'ın Kahta ilçesine 21 yıl sonra Ülkü Ocakları Başkanlığı açıldı.

1999 yılından beri ilçede aktif olmayan Ülkü Ocakları, Genel Başkan Ahmet Yiğit Yıldırım'ın talimatıyla yeniden açıldı. Adıyaman Ülkü Ocakları İl Başkanı Taha Şahin tarafından Kahta Ülkü Ocağı Başkanlığına atanan Ömer Toprak'a Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti. Ülkü Ocağının açılışında konuşan Taha Şahin yaptığı açıklamada, "Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım'ın takdirleriyle Adıyaman Ülkü Ocakları olarak, Kahta ilçemizde Ocak açılışını gerçekleştirdik. Uzun yıllar sonra Kahta ilçemizde yeniden sancağımız dalgalanıyor, emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Kahta Ülkü Ocakları Başkanı olarak atanan Ömer Toprak açıklamasında, "Ülkücü hareketin karar alma mekanizmasında olmaktan şeref duyarım. Ocak yöneticilerimiz ile davamızı genç nesillere anlatmak bizlerin borcudur" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adnan Menderes Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Barış Falay Demet Akalın Tuna Kiremitçi
Spor Sörloth Adem Büyük Metin Oktay Burak Yılmaz Josef De Souza
Daha Fazla Erkek Çocuk Bursa Meriç
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahta'da 21 yıl sonra Ülkü Ocakları açıldı - Adıyaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 12:10:22. #1.14#
title