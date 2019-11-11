Kahta'da, 2 bin 500 fidan toprakla buluştu

11.11.2019 17:24 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:29

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "Geleceğe Nefes Ol" projesi kapsamında Adıyaman'ın Kahta İlçesinde yaklaşık 2 bin 500 fidan toprakla buluştu.



"Geleceğe Nefes Ol" projesi dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı ağaç dikimi yapıldı. Kahta ilçesinde düzenlenen fidan dikimi İbrahim Halil Mesire alanında gerçekleştirildi. Fidan dikme töreninde konuşan Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, "Amacımız geleceğe bir nefes olmak, bizden sonraki nesillere çocuklarımıza, torunlarımıza daha yeşil bir ülke daha yeşil bir Kahta bırakmak. Proje kapsamında mesire alanımızı ağaçlandırdık. Buraya gelen çocuklarımız ağaç sevgisiyle, orman sevgisiyle birlikte büyüyecek" diye konuştu.



Fidan dikme törenine, Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Öner ve kurum amirleri ile öğrenciler katıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA