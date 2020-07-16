Kahta'da 15 Temmuz coşkuyla kutlandı
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Kahta'da 15 Temmuz coşkuyla kutlandı

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Adıyaman'ın Kahta ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Kahta'da 15 Temmuz coşkuyla kutlandı
16.07.2020 12:35 | Son Güncelleme: 16.07.2020 12:39

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Adıyaman'ın Kahta ilçesinde coşkuyla kutlandı.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kahta Kaymakamlığı önünde etkinlik düzenlendi. Kaymakamlık önünde gece saatlerine kadar devam eden etkinliklerde Kuran'ı Kerim okunması, 15 Temmuz 2016 Darbe Kalkışmasında yaşanan olayları anlatan sinevizyon sunumu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar ile öğrenciler tarafından okunan şiirler gerçekleştirildi.

Gecede konuşan Kahta Kaymakamı Sadettin Doğan, "15 Temmuz şehitleri olmak üzere şehadet şerbetini içen tüm kahramanları Şükran minnetle anıyorum. Gazilerimize aileleri ile sağlıklı huzurlu mutlu ömürler diliyorum. 15 Temmuz gecesi milletin ufuklarını karartmaya azmetmiş bir ihanet çetesi karşısında vakur cesur duruşlarıyla tüm dünyaya vatanına milletine milli iradeye hukuk düzenine sahip çıkan aziz milletimizin onurlu duruşu her türlü takdirlerin üzerindedir. 15 Temmuz Türk milletinin demokrasiye olan inancının ve sevdasının bir ifadesidir. Milli iradeye yönelik hareketine karşı onurlu davranışın ve mücadelenin yaşandığı bu dünyaya haykırdığı devletine kendi hak ve hukukuna sahip çıktığı gündür imanlı yürekler karşısında tankın, topun, tüfeğin, uçağın aciz kaldığı gündür. Allahtan niyazım bir daha milletimize böyle karanlık geceler yaşatmamasıdır. Ancak 15 Temmuz sürecinin milletimiz ve genç nesiller tarafından ortak bir bilince dönüştürülmesi de şarttır" diye konuştu.

Program, gece saatlerinde ilçede selanın okunması, çeşitli ikramların sunulması ve sabah namazının kılınmasıyla sona erdi - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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