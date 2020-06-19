Kahta Belediyesi'nden öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi hafta sonu yapılacak Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) girecek olan öğrencilere ve ailelerine ücretsiz ulaşım desteğini verecek.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi hafta sonu yapılacak Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) girecek olan öğrencilere ve ailelerine ücretsiz ulaşım desteğini verecek.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kahta Belediyesi olarak, sınava girecek öğrencilerimizin başarısı için, sınav saatinde bir rahatsızlık vermemek adına belediye hoparlörlerimizden herhangi bir anons ve ilan yapılmayacak. Sınav merkezleri olan okulların etrafında varsa devam eden hizmet çalışmamız sınav saatleri süre zarfında rahatsızlık vermemek adına çalışmayı durduracağız. Öğrencilerimizin sınav merkezlerine ulaşabilmelerine kolaylık sağlamak amacıyla sınav süresi zarfında öğrencilerimiz belediyemize ait şehir içi ulaşım öğrencimiz gerekse kendisine refakat eden ailelerine ücretsiz ulaşım hizmeti vereceğiz. Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çıktığımız bu yolda, gençlerimize, geleceğin yeni nesillerine hizmet etmeye devam edeceğiz. Sınava girecek olan tüm öğrenci kardeşlerimize başarılar dilerim" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA