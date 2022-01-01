KAHRAMANMARAŞ - Yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Doğumhane önü

00: 00 gösteren saat

Doğan bebek ve anneden görüntü

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'in telefonda anne ile görüşmesi

Anne Öznur Uzun'un konuşması

Baba Ali Uzun'un konuşması 2022 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 2022 yılının ilk bebeği dünyaya geldi.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ek Hizmet Binası'nda dünyaya gelen 3 kilo 800 gram ağırlığındaki bebeğe henüz ismi verilmedi.

Anne Öznur Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir şey, Allah olmayan herkese nasip etsin. Buradaki doktor, hemşire ve ebelere çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sağ olsunlar. Bizle ilgilendiler. Üçüncü çocuğumuz ama isim daha düşünmedik. Hayırlısı olsun inşallah." diye konuştu.

Baba Ali Uzun da çok mutlu olduklarını belirterek, "İki kızım vardı bu erkek şükürler olsun. Düşündüğümüz bir isim yok ama ailemle karar vereceğiz. Biz önceden kız olarak biliyorduk sonradan erkek olduğunu öğrendik." ifadelerini kullandı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, aileyi cep telefonundan görüntülü arayarak tebrik etti.

Anne ve bebeğe hastaneye gelen belediye ekiplerince çeşitli hediyeler takdim edildi.