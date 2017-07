Kahramanmaraş Veysi Kaynak'tan 'Afrin' Tepkisi: Türkiye, Hak Edene Cezasını Verir

Veysi Kaynak'tan 'Afrin' tepkisi: Türkiye, hak edene cezasını verir



BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, Suriye'nin terör örgütü PYD'nin bulunduğu Afrin'den Türkiye'ye yönelik taciz atışlarına tepki göstererek, "Bu atışları yapanlar ve bunların arkasındaki maşayı kullananlar bilmelidirler ki Türkiye asla bunlara müsamaha ile bakamaz. Türkiye, hak edene cezasını verir. Türkiye'nin sınırları her birimizin namusudur ve o sınırları asla çiğnetmeyiz" dedi.



Veysi Kaynak, memleketi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçesi'nde düzenlenen 2'nci Uluslararası Türkoğlu Avasım Geleneksel Türk Oyunları Festivali'nin kapanış törenine katıldı. Alandaki oyunları izleyen Kaynak, Suriye'de vahşet yaşandığını belirtti. Kilis'in karşısındaki Afrin'den terör örgütü PYD'nin Türkiye'ye yönelik taciz atışlarına tepki gösteren Kaynak, "Afrin bölgesinden bir terör örgütüne, PYD terör örgütüne teslim edilmiş olan Afrin bölgesinden ülkemize taciz atışları yapılıyor. Bu atışı yapanlar ve bunların arkasındaki maşayı kullananlar bilmelidirler ki Türkiye asla bunlara müsamaha ile bakamaz. Türkiye, hak edene cezasını verir. Türkiye'nin sınırları her birimizin namusudur ve o sınırları asla çiğnetmeyiz" dedi.



'HERKES AKLINI BAŞINA ALMALIDIR'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 yıldır Suriye'de güvenli bölge oluşturulması gerektiğini söylediğini ve gelinen noktada Erdoğan'ın haklı çıktığını ifade den Veysi Kaynak, "Bakın Almanya'da G-20 Zirvesi'nde gelinen nokta bizim liderimizin 6 yıldan beri söylediği noktadır. Çünkü ortada somut bir örneği var. Kendi içindeki hainlerden temizlendikten sonra bizim o kahraman ordumuz Fırat Kalkanı bölgesinde 2 bin kilometrekareden fazla bir alanı DEAŞ terör örgütünden, PKK terör örgütünden ve rejim teröründen kurtarmıştır. Şimdi o bölgede 100 bine yakın Suriyeli kardeşimiz o güvenli bölgeye, kendi vatanlarına dönmüşlerdir. ve aynen bizim şu anda hasat yaptığımız gibi bu sene oradaki kardeşlerimiz kendi arazilerinden kendi mahsullerini almışlardır ve normal hayata geçmeye başlamışlardır. O bölgede sadece 67 bin çocuk, 67 bin yavru bu sene kendi okullarında eğitim görmeye devam etmişlerdir. O sebeple Afrin'den Türkiye'ye doğru taciz atışı atanlara bir kez daha buradan sesleniyorum; herkes aklını başına almalıdır. Biz ne ülkemize yönelik yapılan tacizleri cevapsız bırakırız, ne de bir masumu, bir mazlumu kendi haline bırakırız. Bize millet olma, Türk milleti olma vasfını veren bunlardır çünkü" diye konuştu.