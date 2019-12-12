Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

12.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:14

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

Vali Özkan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Vali Vahdettin Özkan, haber kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı", yaşam kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Çukurca'da çeltik tarlası", spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarına oy verdi.

AA'yı çalışmalarından dolayı tebrik eden Vali Özkan, Anadolu Ajansının, Anadolu'nun dört bir yanından insan hikayeleri haberi yaptığını söyledi.

Hem Anadolu'nun dört bir yanında hem de küresel düzeyde güzel, doğru ve hızlı şekilde haberlere ulaşmak suretiyle millete bu kamu hizmetini yaptığı için AA'ya teşekkür eden Özkan, "Birbirinden güzel çalışmalar var. Bunların içinden de fotoğrafları seçmiş olduk. Anadolu Ajansının bu nitelikli çalışmalarından dolayı çalışanlarının hepsini tebrik ediyorum. Başarılarının artarak devamını diliyoruz. Gerçekten habercilik, habere ulaşım ve insan haklarını, hukukun üstünlüğünü esas alarak nitelikli bir şekilde insanların haber hakkının tahakkuku için bu sistemli yaklaşımdan dolayı ajansımızı tebrik ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA