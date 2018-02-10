Kahramanmaraş'taki Trafik Kazası
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Kahramanmaraş'taki Trafik Kazası

Kahramanmaraş'ta minibüsün kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 9 kişinin cenazeleri, memleketleri Gaziantep'e gönderildi.

Kahramanmaraş'taki Trafik Kazası

Kahramanmaraş'ta minibüsün kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 9 kişinin cenazeleri, memleketleri Gaziantep'e gönderildi.

Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun Beşoluk mevkisinde minibüsün kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ölen aynı aileden Zeynep (35), Yusuf (19), Cuma (14), Cengiz (11), İsa (7), Celil (2), Songül (24), Cesur (1) ve Esra Avcı'nın (16) cenazeleri Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsinin ardından memleketleri Gaziantep'e gönderildi.

Cenazelerin yarın ikindi namazının ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Bu sabah Cemal Avcı'nın (40) kullandığı 46 P 9627 plakalı minibüsün Ali Das yönetimindeki 06 FZ 6350 plakalı kamyona çarpması sonucu 9 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.

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