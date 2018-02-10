Kahramanmaraş'taki Kazada Ölen 9 Kişinin Cenazesi Gaziantep'e Getirildi
Kahramanmaraş'taki kazada ölen 9 kişinin cenazesi Gaziantep'e getirildiGAZİANTEP - Kahramanmaraş'ta meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 9 kişinin cenazesi Gaziantep'e getirildi.
Kahramanmaraş'taki kazada ölen 9 kişinin cenazesi Gaziantep'e getirildi
GAZİANTEP - Kahramanmaraş'ta meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 9 kişinin cenazesi Gaziantep'e getirildi.
Kaza, Kahramanmaraş-Kayseri yolu km 32. Beşoluk Mevkiinde meydana gelmişti. 40 yaşındaki Cemal Avcı yönetimindeki 46 P 9627 plakalı minibüsle seyir halinde iken Beşoluk mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyir halinde olan Ali Daş idaresindeki 06 FZ 6350 plakalı hafriyat yüklü kamyona çarpmıştı. Feci kazada, Gaziantep'te hurdacılık yapan aynı aileden Esra Avcı (16), Zeynep Avcı (34), Cengiz Avcı (11), Cuma Avcı (14), Yusuf Avcı (19), Celil Avcı, Cesur Avcı, İsa Avcı, Songül Avcı hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralanmıştı.
Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeler Gaziantep'e getirildi. Yeşilkent Mezarlığı morguna kaldırılan cenazelerin, yarın defnedileceği öğrenildi.