Kahramanmaraş'taki Feci Kazada Ölenlerin Naaşı Gaziantep'e Gönderildi
Kahramanmaraş’taki trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 9 kişinin naaşı Gaziantep’e gönderildi.
Kahramanmaraş'taki trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 9 kişinin naaşı Gaziantep'e gönderildi.
Kahramanmaraş-Kayseri karayolu 32'inci kilometresi Beşoluk mevkiinde meydana Cemal Avcı (40) yönetimindeki 46 P 9627 plakalı minibüs, freni boşalınca önünde seyir halinde olan Ali Daş idaresindeki 06 FZ 6350 plakalı hafriyat yüklü kamyona çarptı. Kazada Ankara'dan Gaziantep'e gittikleri öğrenilen ve hurdacılık yapan aynı ailen Esra Avcı (16), Zeynep Avcı (34), Cuma Avcı (14), Yusuf Avcı (19), Songül Avcı (24), Cengiz Avcı (11), İsa Avcı (7), Celil Avcı (4), Cesur Avcı (1), hayatını kaybederken, 4 kişi yaralanmıştı.
Cenazeler Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Morgu'na getirildi. Morgda otopsisi yapılan aynı aileden 1'i bebek toplam 9 kişinin cenazesi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze araçlarıyla Gaziantep'e gönderildi. Cenazelerin yarın Gaziantep'te Yeşilkent Mezarlığına defnedileceği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ