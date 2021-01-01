Kahramanmaraş'ta yeni yıla acil çağrılara cevap vererek girdiler
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Kahramanmaraş'ta yeni yıla acil çağrılara cevap vererek girdiler

01.01.2021 14:33 | Son Güncelleme: 01.01.2021 14:37
Kahramanmaraş'ta yeni yıla acil çağrılara cevap vererek girdiler

Kahramanmaraş'ta vatandaşların şikayet ve taleplerine çözüm üretmek amacıyla yoğun mesai harcayan 112 Acil Komuta Merkezi'ndeki görevliler, yeni yılı görevi başında karşıladı.

Kahramanmaraş'ta vatandaşların şikayet ve taleplerine çözüm üretmek amacıyla yoğun mesai harcayan 112 Acil Komuta Merkezi'ndeki görevliler, yeni yılı görevi başında karşıladı.

112 Acil Servis, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve jandarma ekiplerinin yer aldığı merkez, çağrı alan görevlileri alanlarına göre ekipleri sevk ederek vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Yeni yıla ailelerinden uzakta giren çalışanlar, vatandaşlara sorunsuz şekilde hizmet etmenin mutluluğuyla 2021'e çalışarak "merhaba" dedi.

112 Acil Komuta Merkezi danışman hekimi Ahmet Kuşargelir, AA muhabirine, normalde yılbaşının insanların sevdikleriyle, aileleriyle birlikte vakit geçirmesi gereken günler olduğunu ancak çalışma zorunluluğu olduğu için görevde olduklarını belirtti.

Halkın sağlık ihtiyacı devam ettiği için görevlerinin başında olduklarını dile getiren Kuşargelir, "Her zaman olduğu gibi 7/24 çalışmaya devam edeceğiz. Yeter ki sağlık hizmeti aksamasın, vatandaşlarımız bundan mahrum kalmasın. Vatandaşlarımızın da inşallah sağlıklı bir yılı geçirmesini ümit ediyoruz." dedi.

112 Acil Çağrı Merkezi Komuta Merkezi vardiya sorumlusu Yusuf Cihat İpek de 24 saat esasına göre çalıştıklarını belirterek, her yıl olduğu gibi bu yılda vatandaşlara hizmet ederek yeni yıla gireceklerini söyledi.

Yeni yılın Türkiye'ye hayırlar getirmesi temennisinde bulunan İpek, "İnşallah Kovid-19'dan en kısa zamanda kurtuluruz. Biz 7/24 hizmet etmeye gayret ediyoruz. Umarım faydalı oluruz." dedi.

Jandarma çağrı görevlisi Ahmet Bozlak ise yılın son gününde ihbar yoğunluğunun olduğunu anlatarak sahadaki ekiplerin koordineli bir şekilde çalışarak vatandaşlara en iyi şekilde hizmet verdiğini söyledi.

Vatandaşların taleplerinin ivedi bir şekilde yerine getirildiğini belirten Bozlak, "Jandarma sadece yeni yılda değil, yılın her günü vatandaşa hizmet etmektedir. Yılın son günü veya ilk gününün bizim açımızdan bir ayrımı yok. Her şeyden önce vatandaşlarımıza sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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