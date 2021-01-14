KAHRAMANMARAŞ - Yaylada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

KAHRAMANMARAŞ - Yaylada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

14.01.2021 23:13 | Son Güncelleme: 14.01.2021 23:33

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaylada mahsur kalan 3 kişi Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaylada mahsur kalan 3 kişi Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Göksun ilçesinden Andırın'a yakınlarını ziyarete giden Mustafa Sarıbıyık ve 2 arkadaşı, dönüş yolunda etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Halbur Yaylası'nda mahsur kaldı.

Mustafa Sarıbıyık'ın Büyükşehir Belediyesinden yardım istemesi üzerine harekete geçen ekip, yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından 3 kişiye ulaştı.

Sarıbıyık, yardıma gelen ekiplere duyarlılığı için teşekkür etti.

KAHRAMANMARAŞ - Yaylada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
KAHRAMANMARAŞ - Yaylada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
KAHRAMANMARAŞ - Yaylada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Oğuzhan Koç İrem Derici Murat Dalkılıç
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kar Ankara Instagram Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KAHRAMANMARAŞ - Yaylada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 23:33:31. #1.15#
title