KAHRAMANMARAŞ - Yaylada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
14.01.2021 23:13 | Son Güncelleme: 14.01.2021 23:33
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaylada mahsur kalan 3 kişi Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaylada mahsur kalan 3 kişi Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.
Göksun ilçesinden Andırın'a yakınlarını ziyarete giden Mustafa Sarıbıyık ve 2 arkadaşı, dönüş yolunda etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Halbur Yaylası'nda mahsur kaldı.
Mustafa Sarıbıyık'ın Büyükşehir Belediyesinden yardım istemesi üzerine harekete geçen ekip, yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından 3 kişiye ulaştı.
Sarıbıyık, yardıma gelen ekiplere duyarlılığı için teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı