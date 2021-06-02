Kahramanmaraş'ta vahşet; yavru köpeğin ayaklarını kesip, ağaca astılar
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Kahramanmaraş'ta vahşet; yavru köpeğin ayaklarını kesip, ağaca astılar

Kahramanmaraş'ta vahşet; yavru köpeğin ayaklarını kesip, ağaca astılar
Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ta kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, ayaklarını kestiği yavru köpeği öldürüp, ağaca astı.

KAHRAMANMARAŞ'ta kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, ayaklarını kestiği yavru köpeği öldürüp, ağaca astı. Jandarma, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 23 Mayıs'ta merkez Onikişubat ilçesinin Fatmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yavru bir köpeğin ayaklarını kesip, öldürdükten sonra ağaca astı. İhbar üzerine Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri mahalleye giderek inceleme yaptı. Ekiplerin, köpeği öldüren kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışmalarına devam ettiği belirtildi.Öte yandan, yavru köpeğin vahşice öldürülmesi sosyal medyada büyük tepki topladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç

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