Kahramanmaraş'ta üzerine çığ düşen ahırdaki 40 hayvan kurtarıldı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta üzerine çığ düşen ahırdaki 40 hayvan kurtarıldı

AA, İzzet Mazı - Güncel
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Kahramanmaraş'ta üzerine çığ düşen ahırdaki 40 hayvan kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde üzerine çığ düşen ahırdaki 40 küçükbaş hayvan kurtarıldı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde üzerine çığ düşen ahırdaki 40 küçükbaş hayvan kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Ericek Mahallesi'ndeki bir ahırın üzerine çığ düştü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin kepçelerle yolu açmasının ardından AFAD, jandarma ve vatandaşlar tarafından çöken ahırdaki 40 küçükbaş hayvanı kurtarıldı.

Ekiplerin çalışmasının devam ettiği alanda bir küçükbaş hayvanın ise telef olduğu öğrenildi.

Öte yandan, bölgeye yönlendirilen bazı ekipler ise yeni bir çığ riski nedeniyle köye ulaşamadan döndü.

AA / İzzet Mazı - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, Ericek, AFAD, Güncel, Haber

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