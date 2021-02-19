Kahramanmaraş'ta uzaktan eğitime erişim sıkıntısı yaşayan 59 öğrenciye tablet

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) katkılarıyla temin edilen 59 klavyeli tablet, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) katkılarıyla temin edilen 59 klavyeli tablet, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Oda binasında düzenlenen etkinlikte KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu ile İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz protokol imzaladı.

Balcıoğlu, burada yaptığı konuşmada, oda olarak eğitime her zaman destek verdiklerini belirtti.

Öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için EBA uyumlu 59 tableti İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tabletleri teslim ettiklerini belirten Balcıoğlu, "Umarız daha iyi bir eğitime vesile oluruz. Genç kardeşlerimize bir nebze yardımımız, desteğimiz olur düşüncesiyle hareket ediyoruz. Tabletlerin dağıtılmasıyla müdürümüz ilgileniyor. Müdürümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz da KMTSO Başkanı Balcıoğlu'na ve yönetim kurulu üyelerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Verilen tabletleri en kısa sürede öğrencilere ulaştıracaklarını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu dönemde öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyduğu şey, eğitime erişim. Özellikle evinde çok sayıda kardeş olup da aynı anda derse giremeyen öğrencilerimiz veya imkansızlıklardan dolayı eğitime erişim sağlayamayan öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimiz için büyük bir nimet. Şu anda öğrencilerimiz için tam gerekli olan şey gerçekten tablet. Zaman olarak ta tam zamanı. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Şehrimiz geniş ve büyük bu cömertliğin artarak devam etmesini istiyoruz. Bu dönemde yapılacak katkılar hem şehrimize hem de çocuklarımıza kat kat fayda sağlayacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün