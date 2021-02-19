Kahramanmaraş'ta uzaktan eğitime erişim sıkıntısı yaşayan 59 öğrenciye tablet
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kahramanmaraş'ta uzaktan eğitime erişim sıkıntısı yaşayan 59 öğrenciye tablet

19.02.2021 18:59 | Son Güncelleme: 19.02.2021 19:02
Kahramanmaraş'ta uzaktan eğitime erişim sıkıntısı yaşayan 59 öğrenciye tablet

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) katkılarıyla temin edilen 59 klavyeli tablet, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) katkılarıyla temin edilen 59 klavyeli tablet, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Oda binasında düzenlenen etkinlikte KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu ile İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz protokol imzaladı.

Balcıoğlu, burada yaptığı konuşmada, oda olarak eğitime her zaman destek verdiklerini belirtti.

Öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için EBA uyumlu 59 tableti İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tabletleri teslim ettiklerini belirten Balcıoğlu, "Umarız daha iyi bir eğitime vesile oluruz. Genç kardeşlerimize bir nebze yardımımız, desteğimiz olur düşüncesiyle hareket ediyoruz. Tabletlerin dağıtılmasıyla müdürümüz ilgileniyor. Müdürümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz da KMTSO Başkanı Balcıoğlu'na ve yönetim kurulu üyelerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Verilen tabletleri en kısa sürede öğrencilere ulaştıracaklarını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu dönemde öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyduğu şey, eğitime erişim. Özellikle evinde çok sayıda kardeş olup da aynı anda derse giremeyen öğrencilerimiz veya imkansızlıklardan dolayı eğitime erişim sağlayamayan öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimiz için büyük bir nimet. Şu anda öğrencilerimiz için tam gerekli olan şey gerçekten tablet. Zaman olarak ta tam zamanı. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Şehrimiz geniş ve büyük bu cömertliğin artarak devam etmesini istiyoruz. Bu dönemde yapılacak katkılar hem şehrimize hem de çocuklarımıza kat kat fayda sağlayacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Pervin Buldan Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Prens Harry Hülya Avşar Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Arda Turan Fatih Terim Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Pkk İzmir Terör Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta uzaktan eğitime erişim sıkıntısı yaşayan 59 öğrenciye tablet - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 19:20:22. #1.15#
title