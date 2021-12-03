Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

AA / Ali Öztürk - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu madde satan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Osmangazi Mahallesi'nde 2 şüpheli üzerinde arama yapan ekipler bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Şüphelilerin uyuşturucuyu S.H'den satın aldıklarını beyan etmeleri üzerine ekipler S.H'nin ikametine operasyon düzenledi. Operasyonda ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.H. tutuklanırken 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.???

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AA / Ali Öztürk - Son Dakika Haberleri

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