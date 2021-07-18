Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarının tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere operasyonlar düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirirken, M.A.V. (37) R.Y. (51) ve E.K. (30), S.Ş, (42), M.Ş, (44) M.K, (27) Ö.Y. (23) ve M.B'yi (25) gözaltına aldı.

Zanlılar işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı