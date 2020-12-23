Kahramanmaraş'ta üreten kadınlara anlamlı destek

Elbistan Belediyesi kadın üreticilerin ürettiği ürünleri satın alarak, tüketiciye ulaştırmaya başladı.

Belediye tarafından öncelikle kırsal mahallelerde yaşayan kadın üreticilerin desteklenmesi adına hayata geçirilen proje kapsamında ilçede "Tanzim satış noktası" oluşturuldu.

Proje kapsamında yerli üreticilerden satın alınan salça, tarhana ve reçel gibi birçok yöresel ürün, oluşturulan tanzim satış noktasının raflarında yerini aldı.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının yerli üreticileri ekonomik yönden destekleyerek, vatandaşların da uygun fiyatla ürüne ulaşmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

Yöresel ürünlerin yanı sıra tezgahlarda bakliyat ve kuruyemiş çeşitlerinin de raflardaki yerini aldığını anlatan Gürbüz, sadece bölge halkına değil yurt dışında yaşayan Türklere de ürün satmayı hedeflediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle kırsal mahallelerde yaşan hanım kardeşlerimize 'Ürünlerinizi satın alacağız, sizi destekleyeceğiz, evde üretin biz bunları vatandaşlarımızla buluşturacağız.' diye bir sözümüz vardı. Biz bu hayalimizi gerçekleştirmek üzere tanzim satış noktasını hizmete sunduk. Özellikle hanım kardeşlerimizin evlerinde ürettikleri ürünleri satın alıyoruz. Bunu ilk etapta Elbistan'daki iç piyasaya sunacağız. Arkasından inşallah yurt dışındaki derneklerimizle temas halindeyiz, onlara da göndereceğiz. ve bu şekilde Elbistan'dan yurtdışına satış yapan bir yerel idare olacağız. Bu da bizim bir hayalimizdir. Bunu gerçekleştirmiş olmak da bize ayrıca keyif ve mutluluk veriyor. Bunu yaparken öncelikle hanım kardeşlerimizin ürünlerini alıp onarı desteklemeyi düşünüyoruz ama onun dışında bir de piyasayı dengelemek ve yeni istihdam sahaları oluşturmak istiyoruz. Bu şekilde vatandaşlarımızın kooperatifler kurması, onların üretime teşvik edilmesi ve ürünlerinin ise hem iç piyasaya, hem de yurt dışı piyasalara ulaştırılması noktasında Elbistan tanzim satışları bir köprü vazifesi görecek."

Üreticilerden Aslıhan Değirmenci de yaz aylarında ürettiği salça ve turşunun belediye tarafından alınması sonucu müşteri beklemekten kurtulduğunu belirterek, kazancını çocuklarının eğitimi için kullandığını söyledi.

Hatice Boynueğri de eşi ile bağlarından elde ettikleri üzüm suyundan ürettikleri cevizli sucuk ve üzüm pekmezinin artık daha rahat pazarlanabilecek olmasının sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk