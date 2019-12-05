Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 7 yaralı
Haberler » Güncel » Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 7 yaralı - Haber

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 7 yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

05.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:10
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 7 yaralı

'ta meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Göksu-Elbistan karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Göksun ilçesinden Elbistan ilçesinde seyir halinde olan Durdu A.(52) idaresindeki 46 D 1668 plakalı otomobil önündeki kamyoneti geçmek isterken hafif şekilde kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle taklalar atan otomobil karşı istikametten gelen Celal A. idaresindeki 27 P 6751 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, Suna (49), Sema Aydın (26), Celal Aydın (29), Zehra Aydın (18), Mustafa Aydın (1), Ravza Derin Ayın (1) ve diğer otomobilin sürücüsü Durdu A. (52) yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler