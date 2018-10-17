Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 7 Ölü, 24 Yaralı (2)

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çetiner Çetin (34) idaresindeki Samsun-Şanlıurfa seferini yapan Kamil Koç firmasına ait 55 JA 466 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri-Kahramanmaraş karayolunun Mehmet Bey Mahallesi mevkisinde refüje devrildi.

Sami Demir, Hüseyin Hint, Şengül Uysal, Selahattin Turan ve Ahmet Karakuş ile kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan 24 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kent merkezinin yanı sıra Göksun, Elbistan ve Afşin ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kazada hayatını kaybedenlerden Selahattin Turan'ın asker, Ahmet Karakuş'un ise Şırnak'ta görevli polis memuru olduğu öğrenildi.