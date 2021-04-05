Kahramanmaraş'ta tır tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Kahramanmaraş'ta tır tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kahramanmaraş'ta tır tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta iki tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta iki tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolunda meydana gelen kazada, Halil Gül yönetimindeki 46 BP 495 BB 17 plakalı tır, önünde giden T.T.'nin (40) kullandığı 14 FM 028 plakalı tıra çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlileri tır sürücülerinden Halil Gül'ün öldüğünü belirledi. Diğer sürücü ise hafif yaralandı.

Araç içinde sıkışan Gül'ün cansız bedeni itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta tır tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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