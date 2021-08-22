Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
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Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Olay, Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında kız meselesinden dolayı tartışma çıktı. Y.P. (22), H.P. (35), Ö.S. (55) A.P. (30) ile M.Ö. ve Y.Ö.'nün tartışması daha sonra silahlı kavgaya dönüşürken, olayda M.Ö., Y.Ö., Ö.S., A.P. ve H.P. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Halil Parlakdemir (32), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Silahlı kavgada 4 kişi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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