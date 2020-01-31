Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi
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Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi

Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

31.01.2020 17:24 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:42
Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi

'ta şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Rüzgarın hızının saatte 66 kilometreye kadar ulaştığı kentte bazı bölgelerde çatı uçması sonucu hasar oluştu, ağaçlar yola devrildi.

Trabzon Bulvarı'nda yürüyenler ise şiddetli rüzgardan dolayı zor anlar yaşadı.

Sakarya Mahallesi'nde ise bir kuş yuvası şiddetli rüzgarın etkisiyle iki bina arasında kalan boşluğa yan yattı. Kuşlar buradan zarar görmeden çıkarıldı.

Kaynak: AA
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