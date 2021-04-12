Kahramanmaraş'ta şehitlik ziyare edildi
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Kahramanmaraş'ta şehitlik ziyare edildi

Anadolu Ajansı / Ali Çakmak - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta şehitlik ziyare edildi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürü Bilal Erdem ve polisler, şehitliği ziyaret ederek, Kur'an'ı Kerim okuyup, dua etti.

Erdem, burada yaptığı konuşmada, ülkenin birliği, beraberliği ve bölünmez bütünlüğü için şehit olan güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet diledi.

Konuşmanın ardından, emniyet, jandarma ve belediye personellerinin de katılımıyla konvoy düzenlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çakmak

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