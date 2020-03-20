Kahramanmaraş'ta sağlık çalışanları jest Kahramanmaraş'ta korona virüs salgını nedeniyle aralıksız çalışan sağlık personeline sütlü tatlı ikramında bulundu.

Kahramanmaraş'ta korona virüs salgını nedeniyle aralıksız çalışan sağlık personeline sütlü tatlı ikramında bulundu.

Mado Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur, Türkiye'de özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına vatandaşların büyük destek olduğunu belirterek, "Sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu göstermek için hastanede görevleri başındaki sağlık personeline sütlü tatlı dağıtıyoruz. Bizlerin sağlığını için gece gündüz demeden özveriyle mesai yapan sağlıkçılara teşekkür etmek adına ve yanlarında olduğumuzu bilmeleri için tatlı gönderdik" dedi.

Yörükselim Hastanesi Acil Servis Sorumlu Hemşiresi Sevim Akyol ise, ülkenin zor bir süreçten geçtiğini, sağlık çalışanları olarak ailelerini ve çocuklarını evlerinde bırakarak mesaiye geldiklerini, kendilerine destek olmak amacıyla tatlı gönderen Mado'ya teşekkür etti.

Akyol, bu süreçte vatandaşların çok gerekmedikçe hastaneye müracaat etmemelerini, olası ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı gibi belirtileri olduğunda Alo 184 hattından yardım istemelerini istedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA