Kahramanmaraş'ta otomobil uçuruma devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

İbrahim Ünsal (60) yönetimindeki 23 EH 542 plakalı otomobil, Kandilöz mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 130 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Yoldan geçen bir vatandaşın kaza kalıntılarını görmesi üzerine şüphelenip dereye inmesiyle ortaya çıkan kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ali Kocakaya (63) ile Havva Kocakaya (66) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü İbrahim Ünsal ile Mustafa Kocakaya (64) jandarma ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazanın, araçtakilerin Ekinözü ilçesinin kırsal Kandil Mahallesi'ndeki yakınlarının düğününe giderken gerçekleştiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk