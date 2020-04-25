Kahramanmaraş'ta otomobil takla attı: 1 yaralı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
25.04.2020 13:56 | Son Güncelleme: 25.04.2020 13:56
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Musa A. idaresindeki 46 HL 580 plakalı otomobil Trabzon Bulvarı üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla attı.
Kazada yaralanan sürücü Musa A. 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA