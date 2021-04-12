Kahramanmaraş'ta öğrenciler polisler için pastalı sürpriz kutlama yaptı
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Kahramanmaraş'ta öğrenciler polisler için pastalı sürpriz kutlama yaptı

Anadolu Ajansı / Ali Çakmak - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta öğrenciler polisler için pastalı sürpriz kutlama yaptı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde öğrenciler, yaptıkları ihbar üzerine okula gelen polis ekipleri için pastayla sürpriz kutlama gerçekleştirdi.

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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde öğrenciler, yaptıkları ihbar üzerine okula gelen polis ekipleri için pastayla sürpriz kutlama gerçekleştirdi.

Şehit Niyazi Ergüven İlkokulu 4-A Sınıf Öğretmeni Mehmet Kama, 155 Polis İmdat'ı arayarak okulda kavga olduğu ihbarında bulundu.

Kendileri için planlanan kutlamadan habersiz okula gelip, sınıfa giren ekipleri öğrenciler asker selamıyla karşıladı.

Öğretmen Kama, kısa sürede olay yerine sevk edilen ekiplere kavga olmadığını, Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümünü kutlamak için bir ihbarda bulunduklarını söyledi.

Polis ekipleri daha sonra öğrencilerle birlikte kendileri için hazırlanan pastayı kesti.

Yapılan sürprizle duygusal anlar yaşayan ekipler, öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çakmak

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