Kahramanmaraş'ta oğlu tarafından kazara vurulduğu iddia edilen kadın öldü
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Kahramanmaraş'ta oğlu tarafından kazara vurulduğu iddia edilen kadın öldü

22.10.2020 02:33 | Son Güncelleme: 22.10.2020 02:33
Kahramanmaraş'ta oğlu tarafından kazara vurulduğu iddia edilen kadın öldü

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, oğlu tarafından kazara av tüfeğiyle vurulduğu iddia edilen kadın hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, oğlu tarafından kazara av tüfeğiyle vurulduğu iddia edilen kadın hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Hüyük Mahallesi'nde oturan A.K. (27) av dönüşü bahçede tüfeğiyle uğraştığı sırada pencerede bekleyen annesi Servet K'yi (50) kazara vurdu.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Servet K. kurtarılamadı.

A.K. ve beraberindeki H.C. ile tüfeğin ruhsat sahibi olduğu öğrenilen A.C. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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