Kahramanmaraş'ta nerede, hangi bölgede uçak düştü? Düşen uçak hangi ülkeye ait? Uçak Rusya'ya mı ait Türkiye'ye mi?

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan müdahale eden yangın söndürme uçağı düştü. Rusya Savunma Bakanlığı, 5'i Rus 3'ü Türk toplam 8 personelin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bunun ardından vatandaşlar uçağın nerede, hangi bölgede düştüğünü merak etti. Peki, Kahramanmaraş'ta hangi ilçede uçak düştü? Düşen uçak Rus uçağı mı Türk uçağı mı? Düşen uçak hangi ülkeye ait?

Düşen uçağa ulaşmak için kaza alanına çok sayıda arama ve kurtarma ekibi gönderilirken yangın söndürme uçağının düştüğü yerde alev alev yandığı anlar helikopter kamerasından görüntülendi. Peki, Kahramanmaraş'ta nerede, hangi bölgede uçak düştü? Düşen uçak hangi ülkeye ait? Uçak Rusya'ya mı ait Türkiye'ye mi? İşte tüm detaylar...

KAHRAMANMARAŞ'TA UÇAK MI DÜŞTÜ?

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan müdahale eden yangın söndürme uçağı düştü. Rusya Savunma Bakanlığı, 5'i Rus 3'ü Türk toplam 8 personelin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bertiz bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, söndürme çalışmalarına havadan da destek verildi. Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında irtibat kesildi, ardından uçak düştü.

KAHRAMANMARAŞ'TA UÇAK NEREDE, HANGİ BÖLGEDE DÜŞTÜ?

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun yaptığı açıklamada, gün içerisinde Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi Almalı mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktığını anımsattı. Orman yangına hem karadan hem de havadan müdahale edildiğini belirten Coşkun, "Bölgeye uçak da sevk etmiştik ancak bir süre önce uçakla irtibat kesildi ve düştü. Şu an olay çok yeni. Uçağın düştüğü bölgeye çok sayıda ekip gönderdik." dedi.

Buna göre Rus yangın söndürme uçağının Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi veya yakınlarında düşmüş olabileceği tahmin ediliyor.

ONİKİŞUBAT İLÇESİ NEREDE?

Onikişubat, Kahramanmaraş iline bağlı bir ilçedir.

İlçenin haritadaki yeri aşağıdaki gibidir:

Kahramanmaraş - Onikişubat ilçesi haritadaki yeri

KAHRAMANMARAŞ'TA DÜŞEN UÇAK HANGİ ÜLKEYE AİT?

Uçak Rus yapımıdır, Rusya'ya aittir. Uçağın türü Amfibyen uçak olarak geçmektedir. Uçağın modeli Beriev Be-200 'dür.

BERİEV BE-200 UÇAĞI NEDİR?

Beriev Be-200 Altair, Beriev tarafından üretilen Rus yapımı bir amfibyen jet uçağıdır. Uçak, yangın söndürme, arama kurtarma, deniz devriyesi, kargo ve yolcu taşımacılığı için tasarlanmış olup 12 ton su veya 72 yolcu kapasitesine sahiptir.

BERİEV BE-200 TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Mürettebat: 2

Uzunluk: 32.0 m

Kanat açıklığı: 32.8 m

Yükseklik: 8.9 m

Kanat alanı: 117.4 m²

Boş ağırlık: 27,600 kg

Azami kalkış ağırlığı: 41,00 kg

Motor: 2 × Progress D-436TP turbofan