Kahramanmaraş'ta mutasyonlu virüs çıkan mahalle karantinada
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Kahramanmaraş'ta mutasyonlu virüs çıkan mahalle karantinada

08.02.2021 12:59 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:17

Kahramanmaraş'ta mutasyonlu virüs çıkan mahalle karantinada İngiltere'den taziye için gelen ailede mutasyonlu virüs ortaya çıkınca 50 hanelik 250 nüfuslu mahalle, ikinci bir emre kadar karantinaya alındı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine İngiltere'den gelen ailede mutasyon virüs ortaya...

Kahramanmaraş'ta mutasyonlu virüs çıkan mahalle karantinada

İngiltere'den taziye için gelen ailede mutasyonlu virüs ortaya çıkınca 50 hanelik 250 nüfuslu mahalle, ikinci bir emre kadar karantinaya alındı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine İngiltere'den gelen ailede mutasyon virüs ortaya çıkınca mahalle karantinaya alındı.

İngiltere'den İzmir'e tatile gelen aile, babalarının ölümü nedeniyle Pazarcık ilçesine bağlı Karahöyük Mahallesine geldil. Taziye esnasında mutasyonlu virüs mahallede yayıldı. Mahalleyle ilgili İl ve ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri harekete geçerek mahallede test işlemleri yaptı.

Yapılan çalışmada çok sayıda pozitif vaka ve yeni mutasyonlu virüs tespit edildi. Pazarcık Kaymakamlığı ilçe Umumi Hıfzısıhha Kurulunun kararı ile 50 hanelik 250 nüfuslu mahalle, ikinci bir emre kadar karantinaya alındı

Jandarma ekiplerince mahallenin giriş çıkışlarına kontrol noktaları oluşturulurken, ilçe sağlık müdürlüğünce koordineli olarak çalışmaların yürütüldüğü belirlendi.

Kahramanmaraş'ta mutasyonlu virüs çıkan mahalle karantinada
Kahramanmaraş'ta mutasyonlu virüs çıkan mahalle karantinada
Kahramanmaraş'ta mutasyonlu virüs çıkan mahalle karantinada
Kahramanmaraş'ta mutasyonlu virüs çıkan mahalle karantinada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY

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