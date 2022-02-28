Kahramanmaraş'ta midibüsün çarptığı genç kız öldü
AA, Ali Öztürk - Güncel
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde servis aracının çarptığı 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti.
ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde servis aracının çarptığı 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, H.K. (63) idaresindeki 46 S 3117 plakalı midibüs, Karaelbistan Mahallesi'nde yol kenarında bekleyen Büşranur K'ye çarptı.
Ağır yaralanan Büşranur K, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü H.K. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
AA / Ali Öztürk - Güncel