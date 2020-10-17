Kahramanmaraş'ta mandalina hasadına başlandı
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Kahramanmaraş'ta mandalina hasadına başlandı

17.10.2020 12:21 | Son Güncelleme: 17.10.2020 12:24
Kahramanmaraş'ta mandalina hasadına başlandı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde erkenci "okitsu" türü mandalina hasadına başlandı.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde erkenci "okitsu" türü mandalina hasadına başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Bozkurt, Belediye Başkanı Ahmet Doğan, Kaymakam İbrahim Güneş, İlçe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sarıbıyıkoğlu, Beşbucak Mahallesi'nde bir üreticinin bahçesinde gerçekleştirilen hasat törenine katıldı.

Törende, narenciye üreten çiftçilere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından biyoteknikle mücadele konularında bilgi verildi.

Kaymakam Güneş, Yeşilova bölgesinin ilçenin Çukurovası olarak bilindiğini belirtti.

Bölgenin verimli topraklara sahip olduğunu aktaran Güneş, şunları kaydetti:

"Burada başta tarım müdürlüğümüz olmak üzere çiftçilerimiz büyük bir mücadele içine girdiler. Biyolojik bir mücadele ile tarımsal üretimin yaygınlaştırılması ve kalitesinin artırılması ile ilgili üç yıldan beri yoğun bir çaba ve gayret içerisindeler. Tarım ve Orman Bakanlığımız bu konuda büyük bir destek vermiş bulunmakta. Bugün geldiğimiz aşamada, bunun sonuçlarını memnuniyetle görebilmekteyiz. Artık Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerine burada biyolojik, biyoteknik yöntemlerle üretilen ve mücadele edilen herhangi bir kimyasal katkısı bulunmayan ürünler iç piyasaya ve dış piyasaya sürülebilmekte. Rekoltesinde kısmen bir düşüklük olsa da ürünün kalitesi ve niteliği sebebi ile de fiyatları yükselmiş durumda."

Çiftçilerden Nihat Efil ise bahçesinde 550 mandalina ağacı bulunduğunu ve yaklaşık 60 ton ürün beklediğini söyledi.

Pazar sıkıntısı yaşamadıklarını ifade eden Efil, "Boyut olarak çok güzel, tadı ve aroması diğer bölgelere göre daha güzel. Pazarlama sıkıntısı hiç çekmiyoruz, Türkiye'nin her yerinden tüccar geliyor. Burası termo klima özelliği olan bir yer." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muammer Coşkun

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