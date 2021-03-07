Malatya'da "Allah'ına gurban Erdoğan" görseli LED ekranlara yansıtıldı
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Malatya'da "Allah'ına gurban Erdoğan" görseli LED ekranlara yansıtıldı

07.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: 07.03.2021 12:59
Malatya'da

Malatya'da, ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben LED ekranlara "Allah'ına gurban Erdoğan" görseli yansıtıldı.

Malatya'da, ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben LED ekranlara "Allah'ına gurban Erdoğan" görseli yansıtıldı.

New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla yayınlanan "Stop Erdoğan" ilanına Malatya'dan da tepki geldi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla "Stop Erdoğan" ifadesine yanıt olarak kentte bazı noktalardaki LED ekranlarda "Allah'ına gurban Erdoğan" görseline yer verildi.

LED reklam panolarında yer alan "Allah'ına gurban Erdoğan" görselleri Malatya halkının beğenisini topladı.

FETÖ mensubu bir grup tarafından New York'taki Times Meydanı'na yakın bir köşedeki dijital ekrana verilen "Stop Erdoğan" ilanı, tepkiler üzerine kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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