Kahramanmaraş'ta, 'kız kaçırma' kavgası: 1 ölü, 4 yaralı
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Kahramanmaraş'ta, 'kız kaçırma' kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta, 'kız kaçırma' kavgası: 1 ölü, 4 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ta kız kaçırma nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta kız kaçırma nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Önsen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kaçırıldığı öne sürülen ismi öğrenilemeyen genç bir kızın yakınları M.Ö. ve Y.Ö. ile Halil Parlakdemir (35), Y.P.(22), H.P.(35), Ö.S. (55) ve A.P. (30) arasında tartışa çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kim tarafından ateşlendiği henüz öğrenilemeyen tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan Halil Parlakdemir, Ö.S, A.P, M.Ö. ile Y.Ö. yaralanarak çevredeki hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Halil Parlakdemir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Parlakdemir'in cenazesi otopsi için morga konulurken, yaralanan 4 kişinin tedavileri ise devam ediyor.

Yaşananların ardından olaya karışan bazı kişileri gözaltına alan jandarma, yeni bir kavganın çıkmaması için mahallede yoğun güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç

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