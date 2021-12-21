KAHRAMANMARAŞ - Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı bölgelere ulaşım sağlanamıyor.

Merkez Onikişubat ilçesinde kırsal Kertmen, Hacıbudak, Payamlı, Engizek, Beşen, Çamlıca, Beşbağlar ve Kumarlı mahallelerinin yolları kar nedeniyle kapandı.

Andırın-Göksun karayolu Geben bölgesi ile Ekinözü ilçesi Yeniköy Mahallesi Kırcauşağı ve Kozoloğlu mezralarına da ulaşım sağlanamıyor.

Ayrıca, kent genelinde ulaşıma kapanan yaklaşık 100 kırsal mahallenin yolu karayolları ve belediye ekiplerince tekrar ulaşıma açıldı.

Andırın ilçesinde de Geben, Altınyayla, Akifye ve Rıfatiye mahallelerinde kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi.

AA / Ali Öztürk - Son Dakika Haberleri

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