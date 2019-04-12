Kahramanmaraş'ta Kamyonun Çarpıp Kaçtığı Yaya Öldü
Kahramanmaraş'ta kamyonun çarpıp kaçtığı kişi yaşamını yitirdi.
Kahramanmaraş'ta kamyonun çarpıp kaçtığı kişi yaşamını yitirdi.
Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen kamyon, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Batı Çevre Yolu girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Akıllı'ya (87) çarparak üzerinden geçti.
Ağır yaralanan Akıllı, 112 Acil Servis ekibinin müdahalesine rağmen kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Akıllı'nın cenazesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA