Kahramanmaraş'ta kafası pres makinesine sıkışan işçi öldü
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Kahramanmaraş'ta kafası pres makinesine sıkışan işçi öldü

18.01.2021 18:11 | Son Güncelleme: 18.01.2021 18:14
Kahramanmaraş'ta kafası pres makinesine sıkışan işçi öldü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çalıştığı fabrikada kafası pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çalıştığı fabrikada kafası pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kavlaklı Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir metal mutfak eşyaları fabrikasında çalışan işçi M.D. (41) henüz bilinmeyen bir şekilde kafasını pres makinesine sıkıştırdı.

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.D. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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