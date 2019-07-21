Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapanlara operasyon
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Helete Mahallesi Domuz Deresi mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Söz konusu bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, H.A. (40), Ş.K. (40), S.B. (43), B.D. (44) ve H.D'yi (42) suçüstü yakaladı.
Kazıda kullanılan malzemelere el konulurken, gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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