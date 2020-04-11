Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi
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Kahramanmaraş, Yaşam

Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi

Anadolu'nun endemik nadir yılan türleri arasında gösterilen ve koruma altında olan zehirli kedi gözlü yılan Kahramanmaraş'ta biyolog Özlem Kurtoğlu tarafından ilk kez görüntülendi.

11.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:21
Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi

Biyolog Özlem Kurtoğlu, soosan yılanı olarak da bilinen; Akdeniz ve Kafkasya bölgelerinde yaşayan endemik bir zehirli 'Colubridae' yılan olan kedi gözlü yılanı, Onikişubat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi kırsalında görüntüledi.

KEMİRGEN, KERTENKELE, KUŞLA BESLENİYOR

Bölgede yaşadığı bilinen ancak ilk kez görüntülenen kedi gözlü yılan, koruma altındaki ender türlerden biri. Kedi gözlü yılanlar, doğada küçük kemirgenler, kertenkeleler ve kuşlar gibi canlılarla besleniyor. Kedi gözlü yılanlar (Telescopus fallax), 'Colubridae' (kırbaç yılanları) familyasına dahil yarı zehirli türlerden biridir. Yarı zehirli tür olarak değerlendirilmesinin sebebi; yarı zehirli yılanların zehir dişleri zehirli yılanlarda olduğu gibi üst çenenin en önünde yer almayıp, üst çenenin en arkasında yer almasından kaynaklıdır.

Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi

ZEHRİ İNSANLAR ÜZERİNDE ETKİLİ DEĞİL

Kedi gözlü yılanların zehirleri, insanlar ve büyük memeliler üzerinde etkili olmadığı biliniyor. Bu tür yılanların zehirleri, avladıkları küçük kemirgenler, kertenkeleler, küçük memeliler, kuşlar gibi canlılar üzerinde etkili oluyor. Kahramanmaraş bölgesinde yaşadığı tespit edilen kedi gözlü yılanın, görüldüğünde öldürülmemesi bu hayvanın neslinin devamı noktasında büyük önem arz ediyor.

Kaynak: İHA

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