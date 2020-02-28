Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Muharrem Demir idaresindeki 14 EB 809 plakalı otomobil ile Mert Kurtel'in kullandığı 46 VM 392 plakalı otomobil, Güneşli Mahallesi Dulkadiroğlu Caddesi'nde çarpıştı.
Sürücüler ile otomobillerde bulunan 3 çocuk yaralandı.
Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA