Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

28.02.2020 09:50 | Son Güncelleme: 28.02.2020 10:06
Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

'ın ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.


Muharrem Demir idaresindeki 14 EB 809 plakalı otomobil ile Mert Kurtel'in kullandığı 46 VM 392 plakalı otomobil, Güneşli Mahallesi Dulkadiroğlu Caddesi'nde çarpıştı.

Sürücüler ile otomobillerde bulunan 3 çocuk yaralandı.


Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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