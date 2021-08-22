Kahramanmaraş'ta iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
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Kahramanmaraş'ta iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
Anadolu Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Önsen Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Gedik Sokak'ta akraba iki aile arasında "kız kaçırma" meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabanca ve pompalı tüfekle açılan ateş sonucu M.Ö, Y.Ö, Ö.S, A.P. ve Halil P. (32) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Halil P, hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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Kahramanmaraş'ta iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı - Haberler
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