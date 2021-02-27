Kahramanmaraş'ta İdlib şehitleri için motosikletli konvoy oluşturuldu

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde toplanan bir grup motosiklet kulübü üyesi, 27 Şubat 2020'de Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için konvoy oluşturdu.