Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY operasyonu

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY operasyonu

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

21.08.2019 20:26
Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY operasyonu

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Onikişubat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturma kapsamında aranan M.I'yı (38) bir akrabasının Pınarbaşı Mahallesi'ndeki düğününde yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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