Kahramanmaraş'ta fabrika deposunda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor
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Kahramanmaraş'ta fabrika deposunda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor

05.02.2021 12:29 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:32
Kahramanmaraş'ta fabrika deposunda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir fabrikanın depo kısmında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir fabrikanın depo kısmında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İstasyon Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasının yanında bulunan depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çakmak

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